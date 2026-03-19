Avid Organics stellt auf der in-cosmetics Global in Paris die weltweit erste biobasierte Glykolsäure auf kommerzieller Basis, AviGa Bio HP70, vor

Die herkömmliche Herstellung beruht auf der Carbonylierung von Formaldehyd, einem Prozess, der von Erdgas abhängig ist und mit messbaren Spurenverunreinigungen einhergeht. Da die Körperpflegebranche ihren Übergang zu saubereren und nachhaltigeren Lieferketten beschleunigt, hat sich der Bedarf an kommerziell skalierbarer, biobasierter Glykolsäure erhöht. Solche Lösungen sind jedoch für globale Formulierer weitgehend unzugänglich geblieben.

VADODARA, Indien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Glykolsäure ist einer der konsequentesten Wirkstoffe in der modernen Hautpflege. Als kleinste und am stärksten in die Haut eindringende Alphahydroxysäure ist sie die Grundlage eines weltweiten Anti-Aging-Marktes im Wert von Millionen von Dollar und wird in rezeptfreien Hautpflegeprodukten, Haarpflegeprodukten, professionellen chemischen Peelings und pharmazeutischen Formulierungen verwendet. Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit wurde herkömmliche Glykolsäure lange Zeit aus fossilen Brennstoffen hergestellt.

Avid Organics, Indiens größter Hersteller von Glykolsäure, will diese Lücke schließen. Am 14. April 2026 wird das Unternehmen auf der in-cosmetics Global in Paris AviGa Bio HP70 vorstellen, die erste biobasierte Glykolsäure, die weltweit den kommerziellen Maßstab erreicht. Das Produkt wird vollständig aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und stützt sich auf eine fortschrittliche Produktionsinfrastruktur, die zu 100 % aus erneuerbaren Energien gespeist wird, auf die REACH-Registrierung für die europäischen Märkte und auf die 18-jährige Erfahrung von Avid in der Versorgung regulierter Industrien in aller Welt.

AviGa Bio HP70 ist eine 70%ige kosmetische Lösung, die strenge Reinheitsanforderungen für regulierte Körperpflege-, Kosmetik- und Pharmaanwendungen erfüllt. Die Herstellungsverfahren gewährleisten eine strenge Kontrolle von Spurenverunreinigungen, einschließlich Formaldehyd, Methoxyessigsäure und Dichloressigsäure, die üblicherweise mit Glykolsäure auf Erdölbasis in Verbindung gebracht werden. Das Produkt bietet Formulierern einen vergleichbaren technischen Ersatz und ermöglicht gleichzeitig aussagekräftige Nachhaltigkeitsangaben.

Über Avid Organics

Avid Organics ist ein spezialisierter Hersteller und Lieferant von Spezialchemikalien für die Bereiche Futtermittel, Lebensmittel und Ernährung, Pharmazie, Körperpflege und Industrie weltweit. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Vadodara, Gujarat, ist Indiens größter Hersteller von Glycin und Glykolsäure und betreibt fortschrittliche Produktionsanlagen, die nach den Normen FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001 und REACH zertifiziert sind. Avid ist in den Vereinigten Staaten durch Avid Organics America Inc. vertreten und wird durch ein regionales Verkaufsbüro in Maastricht, Niederlande, unterstützt.

Website: www.avidorganics.net

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