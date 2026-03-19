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    Nita M. Ambani, Gründerin und Vorsitzende der Reliance Foundation, erhält den prestigeträchtigen KISS Humanitarian Award 2025

    Nita M. Ambani, Gründerin und Vorsitzende der Reliance Foundation, erhält den prestigeträchtigen KISS Humanitarian Award 2025
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    BHUBANESWAR, Indien, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Nita M. Ambani, Gründerin und Vorsitzende der Reliance Foundation, wurde am Montag auf dem Campus des Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) (https://kiss.ac.in/) mit dem prestigeträchtigen KISS Humanitarian Award 2025 ausgezeichnet.

    Nita Ambani erhält den prestigeträchtigen KISS Humanitarian Award 2025 von Nobelpreisträger Prof. Mohan Munasinghe (R) und dem Gründer des KIIT und des KISS Dr. Achyuta Samanta.

    Die Auszeichnung wurde von dem srilankischen Nobelpreisträger Prof. Mohan Munasinghe in Anwesenheit des Gründers des Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) (https://kiit.ac.in/), des Kalinga Institute of Social Sciences (KISS ) und des Kalinga Institute of Medical Sciences (KIMS) (https://kims.kiit.ac.in/) Dr. Achyuta Samanta (https://achyutasamanta.com/) überreicht. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Funktionäre der Institutionen sowie zahlreiche Studierende und Würdenträger teil.

    Mit der Auszeichnung wurden Ambanis herausragende humanitäre Initiativen und ihre bedeutenden Beiträge zur sozialen Entwicklung durch Bildung, Gesundheitsfürsorge, Transformation im ländlichen Bereich, Stärkung der Rolle der Frau und Förderung des Sports durch die Reliance Foundation anerkannt.

    In ihrer Dankesrede sagte Ambani, dass Dr. Samanta mit dem KIIT und und dem KISS zwei moderne Bildungstempel gebaut habe. Diese beiden Institutionen seien ein Grund für unser Land, stolz zu sein. Sie sagte, sie sei stolz darauf, den angesehenen KISS Humanitarian Award zu erhalten, und fügte hinzu, dass diese Ehre nicht ihr allein, sondern dem gesamten Team der Reliance Foundation gebühre.

    An die 40.000 Schülerinnen und Schüler des KISS gerichtet, sagte sie: „Ich werde die Liebe und Zuneigung, die Sie mir hier entgegengebracht haben, nie vergessen." Sie sagte weiter, dass es für sie ein echtes Privileg sei, diese beiden bemerkenswerten Einrichtungen, das KIIT und das KISS, zu besuchen.

    Sie brachte zum Ausdruck, dass sie überwältigt gewesen sei, in das fromme Land von Lord Jagannath zu kommen. Sie fügte hinzu, dass Odisha über eine reiche Kultur, Traditionen und Werte verfüge und dass die Menschen in Odisha eine tiefe und starke Verbindung zur Natur hätten.

    Sie sagte, dass es keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gebe und dass alles, was Jungen tun können, auch Mädchen tun können. Sie riet den Schülerinnen und Schülern: „Das ist nur der Anfang, nicht das Ziel. Man sollte große Träume haben, und um diese Träume zu verwirklichen, muss man hart und hingebungsvoll arbeiten."

    Sie riet den Schülerinnen und Schülern außerdem, den Pfad der Rechtschaffenheit niemals zu verlassen. „Ich sehe die Zukunft Indiens hier beim KISS. Nachdem ich die Kinder hier gesehen habe, bin ich zuversichtlich, dass Indien eine glänzende Zukunft hat", fügte sie hinzu.

    Der 2008 von Dr. Samanta ins Leben gerufene KISS Humanitarian Award ist die höchste Auszeichnung des KISS, mit der Personen und Organisationen gewürdigt werden, die den Geist der humanitären Arbeit weltweit verkörpern. Die Auszeichnung besteht aus einer Urkunde und einer vergoldeten Trophäe.

    In seiner Begrüßungsrede sagte Dr. Samanta: „Erfolg bedeutet nicht, etwas nur für sich selbst zu erreichen; wahrer Erfolg ist, Licht in das Leben anderer zu bringen." Anhand des Beispiels von Nita Ambani sagte er: „Große Initiativen sind nie vergebens, wenn sie mit Hingabe verfolgt werden." Er lobte Ambani für ihr vielschichtiges soziales Engagement, für das sie von allen geliebt und respektiert wird. „In dieser materialistischen Welt ist es nicht leicht, sich Liebe und Respekt zu verdienen. Dennoch hat sie sich für ihre edle soziale und humanitäre Arbeit die Liebe und den Respekt der Menschen verdient", fügte Dr. Samanta hinzu. Er dankte Ambani für die freundliche Entgegennahme des KISS Humanitarian Award.

    https://www.youtube.com/watch?v=nrkejsScHD8

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2936695/KIIT_Nita_Ambani.jpg
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2851905/5870626/KIIT_Logo.jpg

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    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nita-m-ambani-grunderin-und-vorsitzende-der-reliance-foundation-erhalt-den-prestigetrachtigen-kiss-humanitarian-award-2025-302718197.html



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