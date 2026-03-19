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    Quantencomputer, KI-Power und Goldrausch: D-Wave, Super Micro und Lahontan Gold im Check!

    Auf der einen Seite jagen wir den kleinsten Teilchen der Quantenwelt hinterher und bauen gigantische Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz, die unser Leben grundlegend verändert. Auf der anderen Seite besinnen wir uns in unsicheren Zeiten …

    Quantencomputer, KI-Power und Goldrausch: D-Wave, Super Micro und Lahontan Gold im Check!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Auf der einen Seite jagen wir den kleinsten Teilchen der Quantenwelt hinterher und bauen gigantische Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz, die unser Leben grundlegend verändert. Auf der anderen Seite besinnen wir uns in unsicheren Zeiten wieder auf das älteste Versprechen der Menschheit: das glänzende Gold tief im Boden. In diesem Bericht werfen wir einen genauen Blick auf drei Unternehmen, die jeder in einem dieser Bereiche „unterwegs“ ist und doch gemeinsam ein Portfolio der Zukunft definieren können. Wir begleiten D-Wave Quantum bei dem Versuch, die Grenzen der Logik zu sprengen. Wir schauen Super Micro Computer beim Bau des physischen Rückens der KI-Revolution über die Schulter. Und schließlich landen wir bei Lahontan Gold, wo man mit einer beeindruckenden Mischung aus frischem Kapital und modernster Bohrtechnik daran arbeitet, alte Gold-Schätze wieder zum „Leben zu erwecken“. Lesen Sie weiter, denn diese Mischung aus High-Tech und Rohstoff-Power könnte genau das sein, was in einem aussichtsreichen Depot noch fehlt.

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