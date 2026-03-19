Quantencomputer, KI-Power und Goldrausch: D-Wave, Super Micro und Lahontan Gold im Check! Auf der einen Seite jagen wir den kleinsten Teilchen der Quantenwelt hinterher und bauen gigantische Rechenzentren für die Künstliche Intelligenz, die unser Leben grundlegend verändert. Auf der anderen Seite besinnen wir uns in unsicheren Zeiten …



