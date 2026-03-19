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    Über 100 % Kurschance mit Nordex, Plug Power, A.H.T. Syngas Aktie! Die Alternativen zu Öl und Gas!?

    Wer in diesen Tagen auf Öl und Gas angewiesen ist, dem dürften die Schweißperlen auf der Stirn stehen – und sich nach Alternativen umsehen. Erneuerbare Energien bekommen wieder Rückenwind und bieten Anlegern Chancen. Allerdings muss man bei der …

    Über 100 % Kurschance mit Nordex, Plug Power, A.H.T. Syngas Aktie! Die Alternativen zu Öl und Gas!?
    Foto: esg-aktien.de
    Wer in diesen Tagen auf Öl und Gas angewiesen ist, dem dürften die Schweißperlen auf der Stirn stehen – und sich nach Alternativen umsehen. Erneuerbare Energien bekommen wieder Rückenwind und bieten Anlegern Chancen. Allerdings muss man bei der Investmentauswahl genau hinsehen. Nordex reitet auf einer Erfolgswelle und ist in 2026 bereits um über 50 % gestiegen. Auch in dieser Woche hat man einen neuen Auftrag gemeldet. Dagegen reduzieren Analysten bei Plug Power ihr Kursziel. Das Unternehmen schafft es seit Jahren einfach nicht, profitabel zu sein. Ganz anders bei A.H.T. Syngas. Der Newcomer ersetzt Erdgas mit einer sauberen Alternative. Das Geschäft nimmt Fahrt auf. Analysten erwarten deutliche Gewinne in den kommenden Jahren und sehen über 100 % Kurspotenzial.

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