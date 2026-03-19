Über 100 % Kurschance mit Nordex, Plug Power, A.H.T. Syngas Aktie! Die Alternativen zu Öl und Gas!?

Wer in diesen Tagen auf Öl und Gas angewiesen ist, dem dürften die Schweißperlen auf der Stirn stehen – und sich nach Alternativen umsehen. Erneuerbare Energien bekommen wieder Rückenwind und bieten Anlegern Chancen. Allerdings muss man bei der …



