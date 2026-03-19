E&R Engineering eröffnet offiziell eine Niederlassung in Portland, baut seine Präsenz in den USA weiter aus und führt AIS-Dienstleistungen zur Automatisierungsintegration ein

HILLSBORO, Oregon, und KAOHSIUNG, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Halbleiterausrüster E&R Engineering Corp. (8027.TW) gab heute die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Hillsboro bei Portland bekannt. Nach der Eröffnung des Standorts in Phoenix, Arizona, stellt dieser zweite nordamerikanische Knotenpunkt einen Meilenstein bei der Bereitstellung lokaler Unterstützung innerhalb des US-amerikanischen Halbleiter-Ökosystems dar.

Angetrieben durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Verpackungslösungen gewährleistet die Zwei-Standort-Strategie von E&R (Portland und Phoenix) eine „Echtzeit-Reaktion" für Tier-1-Kunden. Kevin Chang, Geschäftsführer von E&R USA, wies darauf hin, dass die Auftragsreichweite auf dem nordamerikanischen Markt nun bis ins Jahr 2027 reicht. Unsere Strategie mit zwei Standorten in Portland und Phoenix stärkt unsere Servicekapazitäten für Tier-1-Kunden erheblich und verkürzt die Zyklen des technischen Supports. Insbesondere wird die erste Zusammenarbeit von E&R in Phoenix mit Industriepartnern gemeinsam After-Sales-Support und Ersatzteilhandel für nordamerikanische Endkunden bereitstellen.

AIS: Ein neuer Umsatzmotor

Aufbauend auf seiner umfangreichen Erfahrung in der Hardware-Software-Integration führt E&R seine AIS-Lösung (Automation Integration Service) in Nordamerika ein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einzelgeräteangeboten integriert AIS mehrere Prozessmodule in einheitliche, maßgeschneiderte Systeme. Dieses „Design-to-Implementation"-Modell hat bereits Aufträge gesichert und trägt bereits zum Umsatz bei. E&R erwartet zwischen Ende 2026 und 2027 ein deutliches Wachstum, da AIS in der fortschrittlichen Fertigung zunehmend Verbreitung findet.

Aufbau einer taiwanesisch-amerikanischen Halbleiter-Partnerplattform

Kevin Chang wies ferner darauf hin, dass die Niederlassung in Portland als „Halbleiter-Partnerplattform" fungiert und taiwanesische Branchenkollegen sowie Lieferkettenpartner mit dem US-Markt verbindet. Dies verbindet die taiwanesischen und US-amerikanischen Ökosysteme für den globalen Wettbewerb, wobei mehrere Partner bereits Endkunden einbinden, um taiwanesische Lieferketten zu integrieren.

Um die Expansion zu unterstützen, hat E&R Engineering eine groß angelegte Rekrutierungskampagne in Nordamerika für Schlüsselpositionen angekündigt:

Außendienstmitarbeiter : Durchführung von Gerätewartung vor Ort und Prozessoptimierung.

: Durchführung von Gerätewartung vor Ort und Prozessoptimierung. Projektleiter (PM): Management der multinationalen Projektkoordination und AIS-Lösungen, Förderung der Abstimmung zwischen Kunden und Lieferkettenpartnern

Informationen zu E&R Engineering

Die 1988 gegründete E&R Engineering Corp. (8027.TW) ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Prozessanlagen für die Halbleiter-, FPC- und LED-Industrie spezialisiert. Mit ihren Kernkompetenzen in den Bereichen Laseranwendungen, Plasmareinigung und Präzisionsautomatisierung hat sich E&R zu einem unverzichtbaren strategischen Partner für weltweit führende Industrieunternehmen entwickelt und bietet über ihr globales Netzwerk erstklassige technische Dienstleistungen an.

E&R Website: https://en.enr.com.tw/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936765/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/er-engineering-eroffnet-offiziell-eine-niederlassung-in-portland-baut-seine-prasenz-in-den-usa-weiter-aus-und-fuhrt-ais-dienstleistungen-zur-automatisierungsintegration-ein-302718283.html