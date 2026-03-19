Antimony Resources: Auf der Spur des wichtigsten Metalls, das keiner kennt Kein Halten gab es zuletzt für die Aktie von Antimony Resources. Seit Mitte Februar hat sich der Kurs glatt verdoppelt und schoss sogar über die Marke von einem Euro. An der Heimatbörse in Kanada ist das Rohstoffunternehmen dem Pennystockniveau mit …



