Antimony Resources: Auf der Spur des wichtigsten Metalls, das keiner kennt
Kein Halten gab es zuletzt für die Aktie von Antimony Resources. Seit Mitte Februar hat sich der Kurs glatt verdoppelt und schoss sogar über die Marke von einem Euro. An der Heimatbörse in Kanada ist das Rohstoffunternehmen dem Pennystockniveau mit …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Kein Halten gab es zuletzt für die Aktie von Antimony Resources. Seit Mitte Februar hat sich der Kurs glatt verdoppelt und schoss sogar über die Marke von einem Euro. An der Heimatbörse in Kanada ist das Rohstoffunternehmen dem Pennystockniveau mit Kursen von deutlich über einem Dollar (CAD) bereits entwachsen. Was steckt hinter dem steilen Anstieg? Der Junior Explorer sitzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einem riesigen Antimon-Vorkommen. Das ist nach Worten von CEO James R. Atkinson schlicht „das wichtigste Metall, das keiner kennt".
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