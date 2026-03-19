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    JinkoSolar und Elon Musk?! First Majestic Silver und Silver Viper nach Bohrergebnissen und Übernahme wieder kaufen?

    Was läuft da zwischen Elon Musk und JinkoSolar? Ein Team des reichsten Menschen der Welt ist bei einem Besuch von JinkoSolar beobachtet worden. Dies hat die Fantasie von Anlegern angeregt. Positive Impulse wären dringend nötig. Der CEO der …

    JinkoSolar und Elon Musk?! First Majestic Silver und Silver Viper nach Bohrergebnissen und Übernahme wieder kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Was läuft da zwischen Elon Musk und JinkoSolar? Ein Team des reichsten Menschen der Welt ist bei einem Besuch von JinkoSolar beobachtet worden. Dies hat die Fantasie von Anlegern angeregt. Positive Impulse wären dringend nötig. Der CEO der operativen Tochter hat sich verabschiedet und das Unternehmen leidet unter den Verwerfungen des subventionierten Marktes. Dagegen könnte bei First Majestic Silver und Silver Viper die Korrektur zu Ende sein. Silver Viper hat eine wichtige Übernahme abgeschlossen und damit einen potenziellen Käufer im eigenen Aktionärskreis. Der CEO hat ein ambitioniertes Ziel. Die Aktie von First Majestic Silver hat sehr schwache Tage hinter sich. Bringen Bohrergebnisse die Wende?

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