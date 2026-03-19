Steinmeier beendet Lateinamerika-Reise in Mexiko

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Besuch in Mexiko beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag seine fünftägige Reise durch drei Staaten Lateinamerikas. Für die letzte Station musste er seine Planungen kurzfristig ändern. Auf Bitten der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum fliegt er nicht in die Hauptstadt Mexiko-Stadt, sondern nach Cancún auf der Halbinsel Yucatán.

Begründet wurde der Wunsch zur Verlegung des Ortes nach deutschen Angaben mit Streiks, die die Hauptstadt genau während des Besuchs lahmlegen könnten. Sheinbaum hat aber am selben Tag auch einen wichtigen Termin in Cancún.