Lauterbach und Wieler in Corona-Kommission des Bundestags

BERLIN (dpa-AFX) - Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Corona-Pandemie befragt am Donnerstag Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und den früheren Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Themen der Anhörung sollen die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, die Impfstrategie und die Forschung sein. Lauterbach und Wieler hatten in ihren damaligen Ämtern auch regelmäßig bei gemeinsamen Pressekonferenzen über das Infektionsgeschehen und über Eindämmungsmaßnahmen informiert.

Nach dem Ende der Pandemie sorgte es für Diskussionen, dass es teils auch unterschiedliche Risikobewertungen beim RKI als Bundesbehörde und beim Ministerium gegeben hatte. Hintergrund waren Protokolle des RKI-Krisenstabs. Lauterbach wies Vorwürfe einer politischen Einflussnahme wiederholt zurück.

Die Kommission zur Aufarbeitung der Pandemie soll dem Bundestag bis Mitte 2027 einen Bericht mit Empfehlungen für künftige Krisen vorlegen. Die akute Corona-Krise hatte 2020 begonnen, die letzten bundesweiten Alltagsauflagen endeten zu Ostern 2023./sam/DP/zb



