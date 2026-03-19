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    Nahverkehrs-Warnstreiks in mehreren Bundesländern

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks beeintraechtigen Nahverkehr in mehrern
    • Betroffene Laender Hamburg Nordrhein Westfalen und
    • Arbeitskampf dauert vielfach bis einschliesslicham
    Nahverkehrs-Warnstreiks in mehreren Bundesländern
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - In mehreren Bundesländern kommt es aufgrund von Warnstreiks an diesem Donnerstag erneut zu Einschränkungen im Nahverkehr. Betroffen sind vor allem Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch in Bayerns Landeshauptstadt München bleiben Busse und Bahnen in den Depots. Dort wird bereits seit Mittwoch gestreikt.

    In NRW ist es bereits der zweite Nahverkehrs-Ausstand in dieser Woche. In Sachsen-Anhalt wiederum dauert der Arbeitskampf vielerorts bis einschließlich Sonntag. Im Saarland entscheidet sich erst nach der Verhandlungsrunde am Donnerstag, ob gestreikt wird.

    Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im Nahverkehr, die Verdi parallel in allen Bundesländern führt. In Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen. Auch in Hessen wurde ein Kompromiss erzielt - die Gewerkschaftsmitglieder werden dort nun befragt, ob ihnen das Ergebnis ausreicht./maa/DP/zb





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