TAGESVORSCHAU
Termine am 19. März 2026
- Wirtschafts und Finanztermine Donnerstag 19 MaerzA
- Termine Unternehmen Jahreszahlen Zinsentscheidungen
- EZB SNB BoJ Zinsentscheidungen ArbeitsmarktdatenUSA
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen
07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Init, Jahreszahlen
07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen
10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk
10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall)
10:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk
10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen
14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen
CHE: Givaudan, Hauptversammlung
DEU: Continental, Geschäftsbericht
DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen
DEU: OHB, Jahreszahlen
DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
DEU: Demire, Jahreszahlen
GBR: Accenture, Q2-Zahlen
ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid
11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten
09:30 LUX: EuGH urteilt zur EU-Genehmigung der Übernahme von innogy durch Eon
13:00 DEU: Industriedialog Bundeswirtschaftsministerium und Bundesverteidigungsministerium mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) +1500 Hybrid-Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und BDI-Präsident Peter Leibinger
DEU: Bitkom-Konferenz «TRANSFORM» zur digitalen Transformation von Unternehmen, u.a. mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) + 1345 Keynote Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) + 1515
Rede Bundesarbeitsministerin Bas
15:00 CHE: WTO Bericht über Entwicklung des Welthandels
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Innovationsfonds für den ökologischen Wandel
BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)
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