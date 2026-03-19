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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 19. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts und Finanztermine Donnerstag 19 MaerzA
    • Termine Unternehmen Jahreszahlen Zinsentscheidungen
    • EZB SNB BoJ Zinsentscheidungen ArbeitsmarktdatenUSA
    TAGESVORSCHAU - Termine am 19. März 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. März

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Init, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
    07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
    07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
    07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen
    10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk
    10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall)
    10:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk
    10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
    11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen
    14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen

    CHE: Givaudan, Hauptversammlung
    DEU: Continental, Geschäftsbericht
    DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen
    DEU: OHB, Jahreszahlen
    DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
    DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
    DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
    DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
    DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Demire, Jahreszahlen
    GBR: Accenture, Q2-Zahlen
    ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
    14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
    15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
    15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

    09:30 LUX: EuGH urteilt zur EU-Genehmigung der Übernahme von innogy durch Eon

    13:00 DEU: Industriedialog Bundeswirtschaftsministerium und Bundesverteidigungsministerium mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) +1500 Hybrid-Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und BDI-Präsident Peter Leibinger

    DEU: Bitkom-Konferenz «TRANSFORM» zur digitalen Transformation von Unternehmen, u.a. mit Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) + 1345 Keynote Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) + 1515 Rede Bundesarbeitsministerin Bas

    15:00 CHE: WTO Bericht über Entwicklung des Welthandels

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Innovationsfonds für den ökologischen Wandel

    BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)
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