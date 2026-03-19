Trump
Israel greift wichtiges Gasfeld vorerst nicht mehr an
Für Sie zusammengefasst
- Israel wird Irans wichtiges Gasfeld SouthPars mehr
- Solange Iran Katar Gasanlagen nicht angreift sonst
- Nach Angaben US Praesident Trump auf TruthSocialTV
Foto: Jan Woitas - dpa
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel wird Irans wichtiges Gasfeld "South Pars" nach Angaben von US-Präsident Donald Trump nicht erneut angreifen. Das gelte, solange der Iran nicht weiter Katars Gasanlagen attackiere, schränkte er in einem Post auf der Plattform Truth Social ein./ln/DP/zb
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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eRnIe_One schrieb 17.03.26, 20:45
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White House PANICS After SHOCK Dropsite Report
mit Jeremy Scahill
Hier wird diskutiert, dass der Krieg nicht so schnell vorbei sein wird. (auch wenn wir von Uncle Sam 24/7 aus den i§raäl!schen/usamerikanischen Medien namens Tagesschau und Tagesthemen etwas anders hören; kleiner hämischer + zugespitzter Kommentar meinerseits, da die ARD über Ihre eingebundenen Korrespondenten fast eins zu eins ständig den !df und. i§raäl!sche Propaganda wiedergibt).
+ Dass die I§raäl!s mit der aktuell noch nicht bestätigten Liquidierung Laridschanis den möglichen Hauptverhandlungsführer für einen möglichen verhandelten Ausweg ermordet haben.
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Es ist schon Wahnsinn, wie unsere gesellschaftliche "Elite" verroht ist, wie hier über die Ermordung von Geistlichen/ Regierungsmitgliedern/ Zivilisten anderer Länder mit einer Leichtigkeit in DE gesprochen wird, man mag von Ihnen halten was man möchte.
Man stelle sich vor die hätten blaue Augen und blondes Haar, oder es wären gar I§raäl!s / Ukrainer; meine Güte wäre hier was in unseren Journalistenzirkeln von Bild, SZ , FAZ, etc inkl. ÖRR und der dt. TalkshowSchickeria (mit den immer gleichen "Experten") los.
goldbug25 schrieb 15.03.26, 19:05
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Heute Abend 108 $ bei Lang & Schwarz
Semmelrolle schrieb 12.03.26, 12:26
Amerika hat bis jetzt 2x einen Waffenstillstand gefordert, die Iraner haben abgelehnt. Jeder der nach den ÖRR seine Meinung schließt hat die Welt grundlegend nicht verstanden. Etliche unabhängige Medienberichten zufolge die sich REIN auf Fakten beziehen zeigen uns eigentlich in was für eine Propaganda wir leben.mitdiskutieren »
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.
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