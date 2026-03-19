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    Saudischer Außenminister

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    Irans Angriffe müssen aufhören

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi Arabien fordert Iran auf Angriffe zu stoppen
    • Saudi will politische wirtschaftliche Mittel nutzen
    • Angriffe isolieren Iran und verletzen Zivilisten im
    Saudischer Außenminister - Irans Angriffe müssen aufhören
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat den Iran zur Einstellung der Angriffe auf die benachbarten Golfstaaten aufgefordert. Die Angriffe Irans auf seine Nachbarn würden Konsequenzen haben, sagte Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan laut dem arabischen Sender Al Jazeera nach Beratungen mit den Außenministern arabischer und islamischer Staaten in der Hauptstadt Riad. Mit seinem Verhalten isoliere sich der Iran nur weiter. "Ich hoffe, dass sie die Botschaft des heutigen Treffens verstehen, ihre Strategie rasch überdenken und aufhören, ihre Nachbarn anzugreifen", wurde der saudische Minister zitiert.

    Iran greift Saudi-Arabien weiter an

    Der Iran greift Saudi-Arabien und die übrigen Staaten am Persischen Golf seit Beginn des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs immer wieder mit Raketen und Drohnen an. Irans Begründung, die Angriffe stünden im Zusammenhang mit der Präsenz von US-Militärstützpunkten, sei "nicht überzeugend", wurde Faisal bin Farhan zitiert. "Die Angriffe des Irans auf Nachbarländer waren vorsätzlich, und was wir derzeit beobachten, bestätigt dies." Man werde "alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen - politische, wirtschaftliche, diplomatische -, um diese Angriffe zu stoppen", sagte er.

    Saudi-Arabien hatte zu dem Außenministertreffen geladen, um sich gemeinsam um die Förderung von Sicherheit und Stabilität in der Region zu bemühen, wie es im Vorfeld hieß. Nach dem Treffen wurde Saudi-Arabien laut Verteidigungsministerium erneut von Drohnen angegriffen. Es seien drei Drohnen im Osten abgefangen und zerstört worden, hieß es in der Nacht auf X.

    Zuvor waren in der Hauptstadt Riad vier Menschen durch herabstürzende Trümmer einer ballistischen Rakete verletzt worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Spa unter Berufung auf einen Sprecher des Zivilschutzes berichtete. Die Trümmer seien auf ein Wohngebiet gefallen. Versuche, zivile Ziele anzugreifen, seien ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, hieß es./ln/DP/zb






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