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    Neuer Angriff auf Schiff im Golf von Oman

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiff im Golf von Oman von einem Geschoss brannte
    • UKMTO meldete Vorfall 20 Kilometer vor Khor Fakkan
    • Wiederholte Angriffe Iran laehmten Schifffahrt und
    Neuer Angriff auf Schiff im Golf von Oman
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Südlich der Straße von Hormus ist ein Schiff im Golf von Oman von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. An Bord brach ein Feuer aus. Das teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit.

    Der Vorfall ereignete sich demnach etwa 20 Kilometer vor der Küste der Stadt Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nahe dem südlichen Eingang zur Meerenge von Hormus. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

    Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman führt, ist daher praktisch zum Erliegen gekommen./jbz/DP/zb





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