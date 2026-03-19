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    Abu Dhabi schließt Öl- und Gasanlage nach Angriff wegen Trümmerteilen

    Für Sie zusammengefasst
    • Abu Dhabi meldet Schliessung von Öl und Gasanlagen
    • Gasanlage Habschan und Ölfeld Bab keine Verletzten
    • Verantwortliche namentlich nicht genannt Angriffen
    Abu Dhabi schließt Öl- und Gasanlage nach Angriff wegen Trümmerteilen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben eine Öl- und Gasanlage im Emirat Abu Dhabi nach einem Raketenangriff geschlossen. Herabstürzende Trümmerteile infolge eines Abwehreinsatzes der Luftabwehr hätten zu "Vorfällen" geführt, teilte die Regierung in Abu Dhabi mit.

    Betroffen ist demnach die Gasanlage Habschan und ein Ölfeld namens Bab. Es gebe keine Verletzten. Die Behörden nannten zunächst keine weiteren Einzelheiten zur Art und Schwere der Schäden. Es blieb auch unklar, für wie lange die Anlagen geschlossen bleiben sollen.

    In der Mitteilung des Kommunikationsbüros von Abu Dhabi auf der Plattform X wurde nicht genannt, wer für den Angriff verantwortlich war. Der Iran greift seit Beginn des amerikanisch-israelischen Kriegs vor gut zweieinhalb Wochen auch immer wieder Ziele in den Emiraten an./jbz/DP/zb





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