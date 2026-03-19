Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit Qualität auf der Schiene unzufrieden

BERLIN (dpa-AFX) - Die marode Infrastruktur der Deutschen Bahn sorgt auch in Berlin und Brandenburg zunehmend für Verspätungen - und Frust nicht nur bei den Fahrgästen. "Wir sind grundsätzlich mit der vorhandenen Qualität gegenwärtig nicht zufrieden", sagt Patrick Schardien aus der Abteilung Qualitätsmanagement des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). "Wir versuchen Dinge, die in unserer Hand liegen, zu verbessern. Aber alles, was die große Planung betrifft und wo wir auf die Infrastruktur angewiesen sind, da haben wir große Probleme und da sind wir nicht zufrieden."

Ein zentrales Problem seien aktuell die Anschlüsse. "Bei uns fahren zu oft Anschlüsse knapp davon - so, dass die Menschen den Anschlusszug noch abfahren sehen. Das darf einfach nicht sein", sagte Schardien der dpa. Die Züge könnten durchaus mal einige Minuten aufeinander warten. Man sei dazu mit den drei Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio, Odeg und NEB in intensivem Austausch.