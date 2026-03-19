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    Helvetica Swiss Commercial Fund: Starke Erträge & attraktive Dividenden

    2025 überzeugt mit kräftiger Anlagerendite, Rekord-Vermietungsstand und stabiler Ausschüttung – gestützt durch Portfoliowachstum, Skaleneffekte und optimierte Finanzierung.

    Helvetica Swiss Commercial Fund: Starke Erträge & attraktive Dividenden
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Anlagerendite 6,57% im Geschäftsjahr 2025 dank starker operativer Erträge und positiver Wertentwicklung des Portfolios.
    • Stabile Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil – Ausschüttungsrendite rund 5% bei einer Ausschüttungsquote von ~91%.
    • Vermietungsstand auf Rekordhoch 95,7%; WAULT (durchschnittliche Vertragslaufzeit) verlängert auf 4,7 Jahre – unterstreicht langfristige Cashflow-Stabilität.
    • Jahresperformance 12,4%, damit erneut über dem Benchmark SWIIT Index (10,6%).
    • Erfolgreiche Vereinigung mit dem HSO Fund (abgeschlossen Juni 2025): ~1,13 Mio. neue Anteile, Gesamtanzahl 4,74 Mio., kombiniertes Portfolio mit 38 Liegenschaften und zusätzlichen Skaleneffekten.
    • Verkehrswert des Portfolios gestiegen auf CHF 773,1 Mio. (vorjahr CHF 613,8 Mio.); Finanzierung verbessert (durchschnittlicher Fremdfinanzierungszins 1,03%, Restlaufzeit 2,6 Jahre, 47% langfristige Finanzierungen).






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