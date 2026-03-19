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    ROUNDUP/Nach dem US-Zinsentscheid

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    Augen auf EZB gerichtet

    ROUNDUP/Nach dem US-Zinsentscheid - Augen auf EZB gerichtet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins aufgrund der Inflationssorgen infolge des Iran-Krieges unangetastet gelassen. Elf von zwölf Mitgliedern des Zentralbankrates stimmten dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten. Lediglich der Berater von US-Präsident Donald Trump, Stephen Miran, votierte wie bei den vorherigen Sitzungen für eine Senkung. Auch bei den kommenden Sitzungen dürfte die Fed das Zinsniveau beibehalten, eine Senkung rückt damit in weite Ferne.

    Besonderes Augenmerk galt dabei einer Aussage von Fed-Chef Jerome Powell: Sollte sich die Inflation nicht wie gewünscht abschwächen, gebe es keine Gründe für eine Zinssenkung. Nach Bekanntwerden dieser Aussage hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Powell betonte zudem, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden. "Es ist jedoch noch zu früh, um das Ausmaß und die Dauer der potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft abzuschätzen", sagte er.

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    Ende Februar hatten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran begonnen, seither hat sich der Krieg dramatisch auf die Weltwirtschaft ausgewirkt: Unter anderem stieg der Ölpreis auf den höchsten Stand seit Jahren, weil der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gestört ist. Die Meerenge südlich des Irans gilt als die wichtigste Ölhandelsroute der Welt. Zuletzt hatten die Vereinigten Staaten zudem die für Ölexporte wichtige iranische Insel Charg ins Visier genommen.

    Sorgen bei Europäischer Zentralbank

    Damit steigt auch der Druck auf die Europäischen Zentralbank, denn die Sorgen vor einer neuen Preiswelle sind im Euroraum groß. Noch vor wenigen Wochen sah sich die Notenbank in einer komfortablen Situation im Kampf gegen die Inflation, die im Februar bei 1,9 Prozent lag und damit nah am mittelfristigen EZB-Ziel von zwei Prozent. Nun hat sich die Lage schlagartig geändert. EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane warnte bereits vor den Folgen eines längeren Iran-Krieges, der die Wirtschaft bremsen und die Inflation anheizen könnte.

    Die Notenbank will unbedingt verhindern, dass sie auf eine mögliche neue Preiswelle zu spät reagiert. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stand die EZB in der Kritik, den damaligen Preisanstieg lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent nach oben. Mit der Energiekrise stiegen damals auch die Lebensmittel- und Spritpreise in Deutschland rasant, die Inflation kletterte 2022 auf 6,9 Prozent und lag 2023 immer noch bei 5,9 Prozent. Das kostete die Verbraucher Kaufkraft und die EZB Glaubwürdigkeit.

    Folgen des Iran-Krieges schlagen in Deutschland durch

    Der Iran-Krieg hat mit steigenden Spritpreisen und teurerem Gas längst Deutschland erreicht. Zöge sich der Krieg über Monate hin, würde der Ölpreis weiter steigen und mit ihm die Inflation in der Eurozone "schätzungsweise auf mindestens 3 Prozent", glaubt Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer.

    An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Notenbank zunächst abwarten und den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins vorerst bei 2,0 Prozent belassen wird. Einige Experten erwarten aber eine Zinserhöhung im Sommer. Im Fall der Fälle dürfte die EZB dieses Mal schneller agieren als 2022, meint Ulrike Kastens, Ökonomin bei der Deutschen-Bank-Fondstochter DWS : "Zinserhöhungen werden damit wahrscheinlicher, Zinssenkungen sind vom Tisch."/ngu/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 32,59 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +9,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 36,75 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +4,33 %/+19,67 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Unicredit‑Übernahmeankündigung und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Kontrolle der Commerzbank. Es wird die Kurskopplung an Unicredit, mögliche Aufkaufstrategien über Dritte, regulatorische Abläufe (VWAP, Zeitfenster, Kapitalerhöhung), Erwartung eines verbesserten Angebots, Kritik am staatlichen Teilverkauf sowie Vergleiche zur Profitabilität (Cost‑to‑income) und Pläne zur Beschleunigung der Ergebnissteigerung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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