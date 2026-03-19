Trump droht Mullahs mit Gasfeld-Zerstörung – Gaspreis knallt zeitweise 35 % hoch

Damit rückt plötzlich nicht nur Öl, sondern auch Gas in den Fokus der Märkte. South Pars gilt als das größte Erdgasvorkommens der Welt. Das Feld teilt sich der Iran mit Katar – ausgerechnet jenem Land, das mit Ras Laffan den wichtigsten LNG-Knotenpunkt der Welt beherbergt. Genau dort meldete QatarEnergy nach iranischen Angriffen umfangreiche Schäden.

Nach den iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar, die das gemeinsam ausgebeutete South-Pars-Gasfeld betreffen, droht US-Präsident Trump mit einem massiven Angriff auf den iranischen Teil des Feldes. Zuvor hatte Israel iranische Einrichtungen dort bombardiert.

Für Anleger ist das ein Alarmsignal. Denn die Eskalation trifft den ohnehin nervösen Energiemarkt an seinem sensibelsten Punkt: Produktion, Export und Transport. Der Krieg hatte den Ölfluss aus der Region bereits massiv gestört. Nun wächst die Sorge, dass aus militärischen Drohungen ein Flächenbrand für die globale Energieversorgung entstehen könnte.

Die Folgen zeigten sich sofort in den Preisen. So stieg Brent zeitweise auf über 112 US-Dollar je Barrel. Auch WTI zog deutlich an. Der Dutch TTF Natural Gas Future legte zeitweise um 35 Prozent zu. Aktuell notiert er immer noch mit 23 Prozent im Plus bei 67,22 Euro.

Brisant ist auch die politische Botschaft. Trump widerspricht Berichten, wonach Washington den Angriff auf South Pars vorab gebilligt habe. Gleichzeitig macht er klar: Sollte der Iran Katar nochmals treffen, wäre eine direkte Zerstörung iranischer Energieanlagen für ihn offenbar kein Tabu mehr. Die Schwelle für eine noch breitere Eskalation sinkt damit spürbar.

Für die Börse bedeutet das: Energieaktien bleiben im Fokus, während Airlines und zyklische Branchen unter Druck geraten. Noch ist offen, ob Trumps Drohung bei den Iranern abschreckend wirkt – oder ob er bereits den nächsten Preisschock vorbereitet.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



