Gold im Ausverkauf!

Eine ausgesprochene Schwächephase zeigt der Goldpreis seit Ausbruch des Krieges mit dem Iran, was gewaltigen Umschichtungen im Finanzsektor geschuldet ist. Margin-Calls müssen zunehmend bedient werden, Liquidität wird ausgebaut. Dies hat sich bei Gold in einem temporären Kurssturz auf 4.834 US-Dollar zur Wochenmitte manifestiert und bietet womöglich schon bald wieder günstige Einstiegsmöglichkeiten mit einem längeren Anlagehorizont auf der bullischen Seite. Kurz gesagt: An den Finanzmärkten wird derzeit alles zu Geld gemacht, was nicht niet-und nagelfest ist.

Ein Rückblick auf die letzten großen Krisen und Kriege zeigt einen Ausverkauf in nahezu allen Asset-Klassen. Kurz darauf haben Edelmetalle aber stets an Wert zugewonnen, wobei kurzfristig der Goldpreis noch in den Bereich von 4.759 und darunter auf 4.707 US-Dollar je Feinunze fallen dürfte, ehe die Umschichtungen großteils abgeschlossen sein werden und Anleger wieder bei Gold zugreifen. Genau diese beiden Preismarken sollten sich Investoren auf kurzfristiger Basis für einen potenziellen Kauf im Gedächtnis halten. Gelingt es dagegen auf dem aktuellen Niveau, einen nachhaltigen Turnaround zu vollziehen und den Goldpreis mindestens über 5.235 US-Dollar voranzutreiben, käme ein zeitnaher Test des Rekordhochs bei 5.598 US-Dollar ins Spiel.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Mit der Eskalation des Krieges im Iran dürfte auch Gold kurzfristig in Mitleidenschaft gezogen werden, potenzielle Auffangpunkte findet das Edelmetall bei 4.759 und darunter 4.707 US-Dollar vor. Sollte sich in einem dieser Bereiche ein Bodenbildungsversuch zeigen, könnten erste vorsichtige Long-Positionen mit einem Ziel bei 5.000 US-Dollar in Erwägung gezogen werden. Dies könnte beispielsweise durch das mit einem temporären Hebel von 20,96 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU7WGE geschehen. Ein Anstieg von 4.700 auf 5.000 US-Dollar würde eine Renditechance von 60 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 32,73 Euro ermittelt.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7WGE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 20,21 - 20,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.596,93 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 4.596,93 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 4.856,15 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 32,73 Euro Hebel: 20,96 Kurschance: + 60 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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