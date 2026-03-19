ProCredit 2025: Starkes Kreditwachstum & Digitale Transformation im Fokus
Starkes Wachstum, solide Erträge und ein klarer Digitalfokus: Die Bank setzt 2025 wichtige Akzente und schafft die Basis für ambitionierte Ziele bis 2026 und darüber hinaus.
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- Kreditportfolio währungsbereinigt um 13,1 % gewachsen (≈913 Mio. EUR); rund 80 % des Wachstums entfielen auf kleinvolumige Kundensegmente (Kleinst-/Kleinunternehmen und Privatkund*innen)
- Konzernergebnis 2025: 83,5 Mio. EUR; Eigenkapitalrendite 7,8 %; Vorstand schlägt Dividende von 0,47 EUR je Aktie vor
- Digitale Transformation: „Mobile‑First“-Strategie mit neuer Mobile‑Banking‑App in vier Ländern (2025) und vollständigem Rollout bis Ende 2026; digitales Onboarding und Automatisierung der Kreditvergabe eingeführt
- Ausblick 2026: erwartetes Kreditwachstum 12–15 %, erwartete Eigenkapitalrendite rund 7 %; mittelfristiges Ziel einer Eigenkapitalrendite von ca. 13–14 % bestätigt; harte Kernkapitalquote Ende 2026 ≈13 %
- Einlagen währungsbereinigt ebenfalls +13,1 % (über 1,1 Mrd. EUR); mehr als 60 % des Einlagenwachstums entfielen auf Sicht‑ und Spareinlagen, was die Bilanzstabilität verbessert
- Ertrags- und Kostenlage: Zinsüberschuss 353,0 Mio. EUR (Nettozinsmarge 3,2 %, -0,3 pp), Provisionsüberschuss 96,6 Mio. EUR; Kosten‑Ertrags‑Verhältnis stieg auf 73,4 % wegen Investitionen in Personal und Digitalisierung; Anteil ausgefallener Kredite 3,0 %
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 19.03.2026.
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