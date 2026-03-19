DocMorris 2025: Profit, Wachstum & Digitaler Gesundheitsausbau
DocMorris beschleunigt seinen Wachstumskurs: starke Umsätze, Telemedizin-Boom, KI-Offensive mit Google und deutliche CO₂-Reduktion prägen das Jahr 2025.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris hat die Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 erreicht, mit Wachstum in allen Geschäftsbereichen
- Das Unternehmen plant, im Jahr 2026 EBITDA-Breakeven zu erreichen und strebt einen positiven Free Cashflow bis 2027 an
- Im Jahr 2025 stieg der Aussenumsatz um 11.1 % auf CHF 1'185.7 Mio., alle Segmente trugen zum Wachstum bei
- Die Partnerschaft mit Google soll die KI-gestützte Gesundheitsplattform beschleunigen, insbesondere im Bereich KI-Gesundheitsbegleiter und Online-Apotheke
- Die TeleClinic Plattform verzeichnete 2025 ein Wachstum von +124 % in Lokalwährung mit über 4 Mio. Behandlungen, was das Potenzial im Telemedizinmarkt unterstreicht
- Die CO₂-Emissionen wurden 2025 um 49 % reduziert, womit das mittelfristige Ziel von 85 % bis 2030 bereits übertroffen wurde
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.03.2026.
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