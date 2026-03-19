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    PVA TePla 2025: Starkes Auftragsplus sichert Erfolg

    Trotz rückläufigem Umsatz verzeichnet der Konzern einen kräftigen Auftragsschub und stärkt mit gezielten Übernahmen sein Technologieprofil für weiteres Wachstum.

    PVA TePla 2025: Starkes Auftragsplus sichert Erfolg
    Foto: adobe.stock.com
    • Auftragseingang steigt um 77,7 % auf EUR 267,6 Mio.; Book-to-Bill-Ratio 1,10, was eine deutliche Nachfragebelebung signalisiert.
    • Konzernumsatz EUR 244,3 Mio. (VJ: EUR 270,1 Mio.), damit im Rahmen der im Oktober 2025 angepassten Prognose; Rückgang durch geringeren Auftragsbestand zu Jahresbeginn und zeitliche Projektverschiebungen.
    • EBITDA reduziert auf EUR 25,3 Mio. (VJ: EUR 47,8 Mio.) mit einer EBITDA‑Marge von 10,4 %, belastet durch höhere Aufwendungen für F&E, Vertrieb, Service und organisatorischen Strukturaufbau.
    • Übernahmen (DIVE imaging systems → PVA Vision und desconpro engineering → PVA desconpro) wurden planmäßig integriert und stärken das Metrologie‑Portfolio sowie die vertikale Integration und Durchlaufzeiten.
    • Segmentergebnisse: Semiconductor Systems Umsatz EUR 156,6 Mio. (64 %), Auftragseingang EUR 185,3 Mio.; Industrial Systems Umsatz EUR 87,6 Mio. (36 %), Auftragseingang EUR 82,3 Mio.; regionaler Auftragsanteil: Asien ~49 %.
    • Prognose 2026: Umsatz EUR 255–275 Mio., EBITDA EUR 26–31 Mio.; Management erwartet schrittweise Stabilisierung und sieht einen großen Teil der erwarteten Umsätze durch bestehenden Auftragsbestand gedeckt (Schwerpunkt der Realisierung im 2. Halbjahr).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei PVA TePla ist am 19.03.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).


    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100





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