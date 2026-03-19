HomeToGo: Geschäftsbericht 2025 & Roadmap 2026 – Fokus auf Interhome & Profit
HomeToGo setzt 2025 neue Maßstäbe: Umsatz- und EBITDA-Ziele klar übertroffen, starke Segmente und eine ambitionierte Roadmap ebnen den Weg für weiteres Wachstum 2026.
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- Das Profitabilitätsziel für das Geschäftsjahr 2025 wurde sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis übertroffen: Das bereinigte EBITDA lag bei €13,2 Mio. (+20%) bzw. €42,0 Mio. (+5%)
- Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 auf €255,5 Mio. (+20,3%) auf statutarischer Basis und auf €394,3 Mio. (+2,9%) auf Pro-forma-Basis, was die wachsende Marktpräsenz unterstreicht
- Für 2026 plant HomeToGo einen Umsatz zwischen €400 Mio. und €410 Mio. (+55% im Vergleich zu 2025) und ein bereinigtes EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio. (+240%), trotz makroökonomischer Unsicherheiten
- Die strategische Roadmap für 2026 fokussiert auf fünf Säulen: Interhome-Integration, strategische M&A für HomeToGo_PRO, Markenharmonisierung, operative Exzellenz im Marktplatz und Ausbau der AI-Führungsposition
- Im Jahr 2025 erzielte das HomeToGo_PRO Segment eine Umsatzsteigerung um 64,1% auf €114,9 Mio., während das Marktplatz-Segment trotz geringerer Marketingausgaben eine stabile Umsatzentwicklung mit einem EBITDA-Anstieg auf €15,8 Mio. verzeichnete
Der nächste wichtige Termin, FY 2025 & Q4 2025 Financial Results (Annual Report 2025) und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 19.03.2026.
Der Kurs von HomeToGo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3800EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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