Geschäftsjahr 2025: HELLA erzielt starke Finanzergebnisse in schwierigen Märkten
Stabile Umsätze, steigende Erträge und ein klarer Ausblick: FORVIA HELLA legt für 2025 solide Zahlen vor und skizziert ehrgeizige Finanzziele für 2026.
Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
- Der währungsbereinigte Umsatz von FORVIA HELLA blieb 2025 mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, während der Umsatz aufgrund negativer Wechselkurseffekte um 2,1 % auf 7,9 Milliarden Euro sank.
- Das Operating Income stieg auf 474 Millionen Euro, mit einer Marge von 6,0 %, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (446 Mio. Euro, 5,6 %) darstellt.
- Der Netto Cashflow erhöhte sich deutlich auf 318 Millionen Euro, im Verhältnis zum Umsatz auf 4,0 %, verglichen mit 189 Millionen Euro bzw. 2,4 % im Vorjahr.
- Die Business Group Elektronik verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4,5 % auf 3,4 Milliarden Euro, während das Lichtgeschäft um 8,3 % auf 3,7 Milliarden Euro zurückging.
- Für 2026 wird ein währungsbereinigter Umsatz zwischen 7,4 und 7,9 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge von 5,4 % bis 6,0 % erwartet; der Netto Cashflow soll mindestens 1,8 % des Umsatzes betragen.
- Die Dividende für 2025 wird mit 0,22 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Ausschüttung von insgesamt 24 Millionen Euro entspricht, bei einer geplanten Ausschüttungsquote von rund 30 % des Nettoergebnisses.
Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis Geschäftsjahr 2025; Pressemitteilung, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 19.03.2026.
Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.274,11PKT (-0,65 %).
-0,27 %
-1,79 %
-11,20 %
-9,30 %
-18,48 %
-2,05 %
+47,46 %
+99,49 %
+179,43 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte