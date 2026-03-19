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    Geschäftsjahr 2025: HELLA erzielt starke Finanzergebnisse in schwierigen Märkten

    Stabile Umsätze, steigende Erträge und ein klarer Ausblick: FORVIA HELLA legt für 2025 solide Zahlen vor und skizziert ehrgeizige Finanzziele für 2026.

    Geschäftsjahr 2025: HELLA erzielt starke Finanzergebnisse in schwierigen Märkten
    Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
    • Der währungsbereinigte Umsatz von FORVIA HELLA blieb 2025 mit 8,0 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, während der Umsatz aufgrund negativer Wechselkurseffekte um 2,1 % auf 7,9 Milliarden Euro sank.
    • Das Operating Income stieg auf 474 Millionen Euro, mit einer Marge von 6,0 %, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (446 Mio. Euro, 5,6 %) darstellt.
    • Der Netto Cashflow erhöhte sich deutlich auf 318 Millionen Euro, im Verhältnis zum Umsatz auf 4,0 %, verglichen mit 189 Millionen Euro bzw. 2,4 % im Vorjahr.
    • Die Business Group Elektronik verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4,5 % auf 3,4 Milliarden Euro, während das Lichtgeschäft um 8,3 % auf 3,7 Milliarden Euro zurückging.
    • Für 2026 wird ein währungsbereinigter Umsatz zwischen 7,4 und 7,9 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge von 5,4 % bis 6,0 % erwartet; der Netto Cashflow soll mindestens 1,8 % des Umsatzes betragen.
    • Die Dividende für 2025 wird mit 0,22 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Ausschüttung von insgesamt 24 Millionen Euro entspricht, bei einer geplanten Ausschüttungsquote von rund 30 % des Nettoergebnisses.

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis Geschäftsjahr 2025; Pressemitteilung, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.274,11PKT (-0,65 %).


    HELLA

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