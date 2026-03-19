SAF-HOLLAND 2025: Stark im anspruchsvollen Markt mit solider Profitabilität
Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisrückgang behauptet SAF-HOLLAND 2025 seine Ertragskraft, stärkt die Liquidität und setzt klare Wachstums- und Klimaziele für die kommenden Jahre.
Foto: SAF Holland
- SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2025 einen Konzernumsatz von 1.734,4 Mio. Euro, was einen Rückgang von 7,6 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 9,5 %, übertraf die Prognose und zeigt die resiliente Ertragskraft des Unternehmens.
- Das Periodenergebnis betrug 50,9 Mio. Euro, was einem Rückgang von 34,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der freie operative Cashflow lag bei 111,1 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, aber weiterhin eine solide Liquiditätsbasis sichert.
- Für 2026 plant SAF-HOLLAND einen Konzernumsatz zwischen 1.700 und 1.850 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 9 % bis 10 %.
- Das Unternehmen hat seine Nachhaltigkeitsleistung verbessert, unter anderem durch eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 6,0 % und die Festlegung von Emissionsreduktionszielen bis 2030 und 2050.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei SAF-HOLLAND ist am 19.03.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).
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