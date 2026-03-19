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    SAF-HOLLAND 2025: Stark im anspruchsvollen Markt mit solider Profitabilität

    Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisrückgang behauptet SAF-HOLLAND 2025 seine Ertragskraft, stärkt die Liquidität und setzt klare Wachstums- und Klimaziele für die kommenden Jahre.

    SAF-HOLLAND 2025: Stark im anspruchsvollen Markt mit solider Profitabilität
    Foto: SAF Holland
    • SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2025 einen Konzernumsatz von 1.734,4 Mio. Euro, was einen Rückgang von 7,6 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 9,5 %, übertraf die Prognose und zeigt die resiliente Ertragskraft des Unternehmens.
    • Das Periodenergebnis betrug 50,9 Mio. Euro, was einem Rückgang von 34,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Der freie operative Cashflow lag bei 111,1 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, aber weiterhin eine solide Liquiditätsbasis sichert.
    • Für 2026 plant SAF-HOLLAND einen Konzernumsatz zwischen 1.700 und 1.850 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 9 % bis 10 %.
    • Das Unternehmen hat seine Nachhaltigkeitsleistung verbessert, unter anderem durch eine Reduktion der CO₂-Emissionen um 6,0 % und die Festlegung von Emissionsreduktionszielen bis 2030 und 2050.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei SAF-HOLLAND ist am 19.03.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).


    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00





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