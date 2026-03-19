Nemetschek setzt auf starkes Wachstum und Profitabilität 2026
Nemetschek blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: starkes Wachstum, hohe Profitabilität und klare Weichenstellungen für weiteres, KI-getriebenes Wachstum im Jahr 2026.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Das Jahr 2025 war für Nemetschek äußerst erfolgreich, mit einem Umsatzanstieg von 22,6% (währungsbereinigt) auf 1.191,2 Mio. Euro und der Erreichung aller Geschäftsziele.
- Das Unternehmen verzeichnete eine starke Steigerung im Bereich Subskription & SaaS um 55,6% (währungsbereinigt) auf 858,7 Mio. Euro, wobei der Anteil der wiederkehrenden Umsätze auf 92,2% stieg.
- Das EBITDA stieg um 28,9% (währungsbereinigt) auf 371,1 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von 31,2%, was die Prognosen voll erfüllte.
- Für 2026 plant Nemetschek ein organisches Umsatzwachstum von 14% bis 15% bei einer EBITDA-Marge von 32% bis 33%, bei weiterhin steigender Profitabilität.
- Das Unternehmen setzt verstärkt auf KI-Strategien, Innovationen, Akquisitionen und internationale Expansion, um nachhaltiges Wachstum und Effizienz zu fördern.
- Die strategischen Maßnahmen und die starke Geschäftsentwicklung 2025 positionieren Nemetschek gut für weiteres profitables Wachstum im kommenden Jahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 19.03.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.274,11PKT (-0,65 %).
+0,52 %
+1,47 %
+2,35 %
-28,11 %
-41,23 %
+24,38 %
+30,36 %
+390,83 %
+1.193,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte