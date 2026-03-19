Rational AG trotzt Wirtschaftskrise: Umsatz steigt um 6% auf 1,26 Mrd. €
Trotz konjunktureller Flaute glänzt Rational AG 2025 mit kräftigem Wachstum, starker Profitabilität und einer deutlich erhöhten Dividende für die Aktionäre.
Foto: Rational AG
- Rational AG konnte im Jahr 2025 trotz wirtschaftlicher Schwäche den Umsatz um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro steigern
- Organisches Wachstum, bereinigt um Währungseffekte, lag bei 8 Prozent
- Nordamerika und Europa sind die wichtigsten Wachstumsmotoren
- Das EBIT stieg um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro, mit einer Marge von 26,4 Prozent
- Für 2026 wird ein mittleres bis hohes Umsatzwachstum sowie eine EBIT-Marge von 25–26 Prozent erwartet
- Die Dividende wird auf 16,00 Euro plus 4,00 Euro Sonderdividende je Aktie vorgeschlagen
Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen/Bilanzpressekonferenz/Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Rational ist am 19.03.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.274,11PKT (-0,65 %).
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