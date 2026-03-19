SBO 2025: Strategische Neuausrichtung & solide Ergebnisse trotz Markt-Challenge
Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich SBO 2025 mit soliden Ergebnissen, treibt den Umbau voran und positioniert sich konsequent in dynamischen Zukunftsmärkten.
- SBO hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds solide Ergebnisse erzielt, mit einem Umsatz von 455,3 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 15,6%
- Das Unternehmen treibt eine strategische Neuausrichtung voran, inklusive Diversifizierung in Zukunftsmärkte wie Geothermie, Carbon Capture & Storage, Helium und Lithium sowie den Einstieg in den Subsea-Bereich
- Die Expansion wurde durch den Ausbau von Niederlassungen in Saudi-Arabien, Vietnam und einem neuen Vertriebszentrum in Houston unterstützt
- Trotz Umsatzrückgangs auf 455,3 Mio. EUR (2024: 560,4 Mio. EUR) konnte SBO durch Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen die Profitabilität in einzelnen Divisionen verbessern, insbesondere bei Energy Equipment
- Das Eigenkapital lag zum 31.12.2025 bei 421,9 Mio. EUR, die liquiden Mittel bei 281,5 Mio. EUR, und die Nettoverschuldung stieg auf 78,1 Mio. EUR, wobei die Bilanzstruktur weiterhin stark ist
- Für 2026 plant SBO ein Übergangsjahr in der Precision Technology-Division, mit Wachstumschancen in der Energy Equipment-Division durch Internationalisierung und neue Projekte, wobei die langfristigen Wachstumsperspektiven in Zukunftsmärkten bestehen bleiben
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 19.03.2026.
Der Kurs von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,35 % im Minus.
-0,14 %
-0,21 %
-0,83 %
+31,19 %
-1,18 %
-42,82 %
-11,21 %
-35,39 %
+222,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte