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    SBO 2025: Strategische Neuausrichtung & solide Ergebnisse trotz Markt-Challenge

    Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich SBO 2025 mit soliden Ergebnissen, treibt den Umbau voran und positioniert sich konsequent in dynamischen Zukunftsmärkten.

    SBO 2025: Strategische Neuausrichtung & solide Ergebnisse trotz Markt-Challenge
    • SBO hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds solide Ergebnisse erzielt, mit einem Umsatz von 455,3 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 15,6%
    • Das Unternehmen treibt eine strategische Neuausrichtung voran, inklusive Diversifizierung in Zukunftsmärkte wie Geothermie, Carbon Capture & Storage, Helium und Lithium sowie den Einstieg in den Subsea-Bereich
    • Die Expansion wurde durch den Ausbau von Niederlassungen in Saudi-Arabien, Vietnam und einem neuen Vertriebszentrum in Houston unterstützt
    • Trotz Umsatzrückgangs auf 455,3 Mio. EUR (2024: 560,4 Mio. EUR) konnte SBO durch Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen die Profitabilität in einzelnen Divisionen verbessern, insbesondere bei Energy Equipment
    • Das Eigenkapital lag zum 31.12.2025 bei 421,9 Mio. EUR, die liquiden Mittel bei 281,5 Mio. EUR, und die Nettoverschuldung stieg auf 78,1 Mio. EUR, wobei die Bilanzstruktur weiterhin stark ist
    • Für 2026 plant SBO ein Übergangsjahr in der Precision Technology-Division, mit Wachstumschancen in der Energy Equipment-Division durch Internationalisierung und neue Projekte, wobei die langfristigen Wachstumsperspektiven in Zukunftsmärkten bestehen bleiben

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,35 % im Minus.


    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

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    ISIN:AT0000946652WKN:907391





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