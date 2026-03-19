Der Goldpreis findet nach der jüngsten Fed-Sitzung weiter keine klare Richtung. Obwohl die US-Notenbank an ihrer Aussicht auf niedrigere Zinsen bis 2026 festhält, bleibt die erhoffte Reaktion am Goldmarkt bislang aus.

Genau das macht die Lage so spannend: Eigentlich könnten sinkende Zinsen Gold Rückenwind geben. Gleichzeitig sprechen robuste Konjunkturdaten, ein stabiler Arbeitsmarkt und weiter erhöhte Inflation gegen einen schnellen neuen Preisschub.

Warum reagiert Gold so verhalten? Welche Signale sendet die Fed wirklich? Und steckt der Markt nur in einer Zwischenphase – oder fehlt dem Gold aktuell ein entscheidender Impuls?

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Goldpreis unter Druck: Fed lässt Zinsen unverändert und signalisiert dennoch Spielraum nach unten

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