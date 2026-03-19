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    Goldpreis unter Druck

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    Fed lässt Zinsen unverändert und signalisiert dennoch Spielraum nach unten

    Trotz Aussicht auf sinkende Zinsen fehlt dem Goldpreis der Schwung. Warum Fed, Inflation und robuste US-Konjunkturdaten das Edelmetall aktuell in der Schwebe halten.

    Goldpreis unter Druck - Fed lässt Zinsen unverändert und signalisiert dennoch Spielraum nach unten

    Der Goldpreis findet nach der jüngsten Fed-Sitzung weiter keine klare Richtung. Obwohl die US-Notenbank an ihrer Aussicht auf niedrigere Zinsen bis 2026 festhält, bleibt die erhoffte Reaktion am Goldmarkt bislang aus.

    Genau das macht die Lage so spannend: Eigentlich könnten sinkende Zinsen Gold Rückenwind geben. Gleichzeitig sprechen robuste Konjunkturdaten, ein stabiler Arbeitsmarkt und weiter erhöhte Inflation gegen einen schnellen neuen Preisschub.

    Warum reagiert Gold so verhalten? Welche Signale sendet die Fed wirklich? Und steckt der Markt nur in einer Zwischenphase – oder fehlt dem Gold aktuell ein entscheidender Impuls?

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    Goldpreis unter Druck: Fed lässt Zinsen unverändert und signalisiert dennoch Spielraum nach unten

     

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    Goldpreis unter Druck Fed lässt Zinsen unverändert und signalisiert dennoch Spielraum nach unten Der Goldpreis tut sich weiter schwer, nach der jüngsten Sitzung der US-Notenbank eine klare Richtung zu finden. Die Federal Reserve ließ den Leitzins wie erwartet unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, signalisierte in ihren aktualisierten Projektionen aber weiterhin, dass sie bis 2026 einen niedrigeren Zinskurs für möglich hält.
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