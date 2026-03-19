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    Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis & Zuversicht für die Zukunft

    Vonovia blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück und setzt den Erfolgskurs fort: steigende Kennzahlen, stabile Dividende und klare Ziele für Wachstum, Transparenz und Entschuldung.

    Geschäftsjahr 2025: Starkes Ergebnis & Zuversicht für die Zukunft
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
    • Das Geschäftsjahr 2025 von Vonovia war erfolgreich, das Ergebnis lag über den Erwartungen und alle Zusagen wurden erfüllt.
    • Für 2026 wird die positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt, die Prognose für 2026 sowie die Ziele für 2028 wurden bestätigt.
    • Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beträgt 1,25 € je Aktie, mit einer vereinfachten Dividendenpolitik.
    • Das Adjusted EBITDA stieg um 6,0 % auf 2.801 Mio. €, der Verkehrswert des Immobilienbestands beträgt 80,7 Mrd. € und die Verschuldungskennzahlen haben sich verbessert.
    • Vonovia plant, den Verschuldungsgrad bis 2028 noch weiter zu senken, mit Zielwerten von Net debt/EBITDA < 12x und LTV um 40 %.
    • Das Unternehmen setzt auf mehr Transparenz in der Berichterstattung, u.a. durch die Einführung der Kennzahl „Adjusted Shareholder Earnings“ und detaillierte Quartalsberichte.

    Der nächste wichtige Termin, Full Year results 2025, bei Vonovia ist am 19.03.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.072,00PKT (-0,42 %).


    Vonovia

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