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    Vonovia bleibt auf Wachstumskurs - Schulden sollen schneller runter

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia steigerte Gewinne durch hoehere Mieten und
    • Zusatzerloese und Immobilienverkaeufe stiegen sehr
    • Dividende steigt und Vonovia will Schulden abbauen
    Vonovia bleibt auf Wachstumskurs - Schulden sollen schneller runter
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr vor allem dank höherer Mieteinnahmen mehr verdient. Aber auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien steuerten zum Zuwachs des operativen Ergebnisses bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr und für 2028 bestätigte das Unternehmen, zugleich will Vonovia den Abbau der Schulden beschleunigen.

    Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg 2025 auf im Schnitt 8,38 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

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    Im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im vergangenen Jahr auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich erwirtschaftete Vonovia einen auf die Aktionäre anfallenden bereinigten Gewinn von 1,54 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Dividende soll um 2,5 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie steigen./mne/stk

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    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 24,30 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 20,31 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +15,77 %/+69,53 % bedeutet.




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    dpa-AFX
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