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    Powell bremst aus

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    Bitcoin und Ethereum brechen ein – Fed nimmt Hoffnung auf Zinssenkungen

    Nach dem Zinsentscheid, bei dem die Fed den Leitzins unverändert lässt, und Powells Warnung vor Inflationsrisiken rutscht der Kryptomarkt deutlich ab.

    Powell bremst aus - Bitcoin und Ethereum brechen ein – Fed nimmt Hoffnung auf Zinssenkungen
    Foto: Sipa USA - Sipa USA

    Der Kryptomarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem neue Signale der US-Notenbank die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen weiter gedämpft haben. Bitcoin fiel erstmals seit Tagen wieder unter die Marke von 71.000 US-Dollar.

    Am Donnerstagmorgen notierte Bitcoin rund 4,2 Prozent im Minus bei etwa 70.800 US-Dollar. Ethereum verlor 5,6 Prozent und fiel auf 2.190 US-Dollar, während XRP um 3,8 Prozent nachgab. Auch andere große Kryptowährungen standen unter Druck: Solana fiel um 4,4 Prozent, Dogecoin sogar um 5,8 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors schrumpfte um 3,9 Prozent auf rund 2,43 Billionen US-Dollar.

    Fed bleibt vorsichtig

    Die US-Notenbank beließ ihren Leitzins wie erwartet in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Doch die begleitenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sorgten für Nervosität an den Märkten.

    Powell verwies insbesondere auf steigende Ölpreise im Zuge des Konflikts im Nahen Osten. Diese würden bereits in die Inflationsprognosen einfließen. Gleichzeitig betonte er jedoch die Unsicherheit über die Dauer dieses Effekts: Niemand wisse derzeit, wie nachhaltig der Einfluss steigender Energiepreise auf die Inflation sein werde.

    Die Notenbank hob ihre Inflationsprognose für 2026 auf 2,7 Prozent an, nach zuvor 2,4 Prozent. Für 2027 wird nun ein Rückgang auf 2,2 Prozent erwartet. Diese Anpassungen signalisieren, dass die Fed von länger anhaltendem Preisdruck ausgeht als bislang angenommen.

    Zinssenkungen rücken in weitere Ferne

    Auch der sogenannte "Dot Plot", der die Zinserwartungen der Fed-Mitglieder widerspiegelt, zeigte eine restriktivere Tendenz. Demnach wird nur noch von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Jahr 2026 sowie einer weiteren im Jahr 2027 ausgegangen. Zuvor wurden noch 2 im Jahr 2026 erwartet.

    Powell betont jedoch, dass trotz der bestehenden Spannungen keine klassische Stagflation vorliege. Die Arbeitslosigkeit bewege sich weiterhin nahe langfristiger Normalwerte, während die Inflation nur moderat über dem Ziel liege.

    Geopolitik belastet Märkte zusätzlich

    Neben der Geldpolitik belastete auch die geopolitische Lage die Märkte. Berichte über Angriffe auf ein großes Gasfeld im Iran verstärkten die Sorgen über steigende Energiepreise und mögliche wirtschaftliche Folgen.

    Die US-Notenbank selbst verwies in ihrer Erklärung auf eine erhöhte Unsicherheit im wirtschaftlichen Ausblick. Insbesondere die Entwicklungen im Nahen Osten könnten erhebliche Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben, deren Ausmaß derzeit jedoch schwer abzuschätzen sei.

    Fed vor Führungswechsel

    Zusätzliche Unsicherheit ergibt sich aus dem bevorstehenden Führungswechsel an der Spitze der US-Notenbank. Powells Amtszeit endet im Mai, als Nachfolger gilt der frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh, vorbehaltlich der Zustimmung des US-Senats.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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