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    Nemetschek peilt etwas mehr Wachstum als an erwartet - Marge soll weiter steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek peilt Umsatzwachstum um vierzehn Prozent
    • Operative Marge steigt auf dreiunddreissig Prozent
    • Jahresgewinn stieg von 175 auf 217 Millionen Euros
    Nemetschek peilt etwas mehr Wachstum als an erwartet - Marge soll weiter steigen
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek peilt in diesem Jahr etwas mehr Umsatzwachstum an als von Experten gedacht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkursseffekte gerechnet - soll der Erlös um 14 bis 15 Prozent zulegen, wie der MDax -Konzern aus München am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwischen 13 und 14 Prozent auf dem Zettel. Die operative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte von 31,2 Prozent auf 32 bis 33 Prozent anziehen. Damit hatten Experten bereits gerechnet.

    Vergangenes Jahr hatte Nemetschek wie bereits bekannt auch dank Zukäufen ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf 1,19 Milliarden Euro erzielt, die Marge stieg um einen Prozentpunkt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unterm Strich stieg von gut 175 Millionen auf mehr als 217 Millionen Euro./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 67,45 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,17 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +8,82 %/+8,82 % bedeutet.




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