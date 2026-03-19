SAF-Holland erfüllt mit 2026er-Zielen Analystenerwartungen
BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland blickt verhalten positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Beim Umsatz peilt das im SDax notierte Unternehmen einen Wert zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro an. Der Mittelwert liegt damit leicht über dem bereits bekannten Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro. Die Marge auf Basis des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Jahr zwischen 9 und 10 Prozent liegen. 2025 war die Marge wegen eines achtprozentigen Umsatzrückgangs um 0,6 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent gefallen. Die Ziele für 2026 liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 16.718 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,71 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 780,78 Mio..
SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -0,64 %/+51,96 % bedeutet.
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