SAF-Holland erfüllt mit 2026er-Zielen Analystenerwartungen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 16.718 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -3,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,71 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 780,78 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -0,64 %/+51,96 % bedeutet.