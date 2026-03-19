JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dank ordentlicher Quartalszahlen, des angekündigten Aktienrückkaufs, der Gewinnung von Levi's als Kunden sowie zuversichtlicher Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe die Aktie des Online-Modehändlers ihr Jahresminus deutlich eingedämmt, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Dennoch falle ihr eine positivere Einschätzung schwer - die Bedrohung durch agentische KI habe aus ihrer Sicht Bestand./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 23,21EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

