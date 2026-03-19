JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dank ordentlicher Quartalszahlen, des angekündigten Aktienrückkaufs, der Gewinnung von Levi's als Kunden sowie zuversichtlicher Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe die Aktie des Online-Modehändlers ihr Jahresminus deutlich eingedämmt, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Dennoch falle ihr eine positivere Einschätzung schwer - die Bedrohung durch agentische KI habe aus ihrer Sicht Bestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 23,21EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
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