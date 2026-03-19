RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 275 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit sowie der Bedenken wegen des Privatkreditgeschäfts sei die jüngste relative Wertentwicklung von Hannover Rück als defensivster Rückversicher nachvollziehbar, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten, starken Jahreszahlen belegten eine weiter hohe Profitabilität und beinhalteten erheblichen Spielraum nach oben für die für 2026 angestrebte Schaden-Kosten-Quote. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei indes schon das höchste im Sektor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 263,5EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.





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