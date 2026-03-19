BARCLAYS stuft Evonik auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,30EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was eine Steigerung von +17,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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