BARCLAYS stuft Evonik auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,30EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: positiv
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Währung: EUR
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