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    Procredit rechnet 2026 mit Ergebnissen auf Vorjahresniveau

    Procredit rechnet 2026 mit Ergebnissen auf Vorjahresniveau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Procredit Holding dürften im laufenden Jahr höhere Erträge aufgezehrt werden von Kosten etwa für Digitalisierung. Zwar rechnet der Vorstand mit einem Wachstum des Kreditportfolios in Höhe von 12 bis 15 Prozent aus dem fortgeführten Geschäftsbereich und unter Annahme keiner wesentlichen Wechselkursvolatilität, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Gleichzeitig will Chefin Eriola Bibolli aber Digitalisierungsvorhaben und Strategien zur Kapitaloptimierung fortsetzen. Den Ausblick für 2026 erwartet sie daher weitgehend auf Niveau der Ergebnisse aus 2025.

    So soll die Eigenkapitalrendite 2026 bei etwa 7 Prozent liegen, nach erreichten 7,8 Prozent im vergangenen Jahr. Und die harte Kernkapitalquote sehen die Frankfurter bei rund 13 Prozent, nachdem sie 2025 bei 13,1 Prozent lag. Die mittelfristigen Ziele bestätigte Bibolli, die seit Anfang März an der Spitze des SDax -Unternehmens steht./lew/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

    Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 16.718 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um -1,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 473,54 Mio..

    ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4900 %.




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