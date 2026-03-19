Scheinwerferspezialist Hella kappt Dividende deutlich
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch beim Scheinwerferhersteller Hella müssen sich dessen Aktionäre für das vergangene Jahr mit deutlich weniger Dividende zufriedengeben. Wie die Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Donnerstag in Lippstadt mitteilte, soll es für 2025 eine Ausschüttung von 0,22 Euro je Hella-Aktie geben. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch 0,95 Euro für jeden Anteilsschein gezahlt.
Im vergangenen Jahr musste Hella unter dem Strich deutliche Gewinneinbußen hinnehmen. Auf die Anteilseigner entfiel ein Überschuss von 83,3 Millionen Euro, das waren gute drei Viertel weniger als noch ein Jahr zuvor./tav/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie
Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 9,707 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -5,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..
Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +4,03 %/+4,03 % bedeutet.