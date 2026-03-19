Scheinwerferspezialist Hella kappt Dividende deutlich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie

Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 9,707 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -5,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 1,90 Mrd..

Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +4,03 %/+4,03 % bedeutet.