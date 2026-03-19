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    Ottobock veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Vorläufige Zahlen & 0,97 € Dividende

    Ottobock setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, stark steigende Profitabilität und der Aufstieg in wichtige Indizes unterstreichen die erfolgreiche Wachstumsstrategie.

    Ottobock veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Vorläufige Zahlen & 0,97 € Dividende
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA
    • Ottobock verzeichnete 2025 ein Rekordergebnis mit zweistelligem Wachstum im Kerngeschäft, Umsatzsteigerung um 11,7 % auf 1,6 Mrd. Euro
    • Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft stieg um 29,5 % auf 415,3 Mio. Euro, die EBITDA-Marge erreichte 26,0 %
    • Das bereinigte Konzernergebnis erhöhte sich um 83,2 % auf 177,3 Mio. Euro, der Konzerngewinn nach Sondereffekten lag bei 88,3 Mio. Euro
    • Der Dividendenvorschlag für 2026 beträgt 0,97 Euro je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 35 % des bereinigten Konzernergebnisses entspricht
    • Das Unternehmen ist seit Oktober 2025 im Prime Standard notiert und gehört seit Ende 2025 zum SDax und TecDax
    • Das Wachstum im Kerngeschäft wurde durch innovative Produkte, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen in Produktion und Einkauf getrieben

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Ottobock ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Ottobock lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,03EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,18EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).


    Ottobock

    +0,28 %
    -1,40 %
    -4,50 %
    -21,66 %
    -22,61 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222





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