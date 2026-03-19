United Internet: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 begeistert Anleger
United Internet legt 2025 kräftig zu: mehr Kunden, höherer Umsatz, steigendes EBITDA – und ein optimistischer Ausblick auf 2026 mit wachsender Dividende für die Aktionäre.
Foto: United Internet AG
- United Internet konnte im Geschäftsjahr 2025 die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 700.000 auf 29,72 Mio. steigern.
- Der Umsatz stieg um 1,9 % auf 6,104 Mrd. EUR, das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 2,4 % auf 1,282 Mrd. EUR.
- Für 2026 wird ein Umsatzanstieg auf ca. 6,25 Mrd. EUR und ein EBITDA von ca. 1,45 Mrd. EUR prognostiziert.
- Die Dividende soll 0,50 EUR je Aktie betragen, was bei rund 172,8 Mio. Aktien einer Ausschüttung von 86,4 Mio. EUR entspricht.
- Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) stieg von 0,86 EUR auf 1,23 EUR, hauptsächlich aufgrund geringerer Steueraufwendungen.
- Die Investitionen in den Ausbau des Mobilfunk- und Glasfasernetzes führten zu höheren Abschreibungen, das bereinigte EBIT lag bei 585,3 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei United Internet ist am 19.03.2026.
Der Kurs von United Internet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,44EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,27 % im
Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,43EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.274,11PKT (-0,65 %).
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