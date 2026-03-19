IONOS Group erzielt Rekordprofit im Geschäftsjahr 2025 – Erfolg auf Höchstniveau
IONOS setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Mehr Kunden, steigende Umsätze und Margen sowie ein klarer Fokus auf Kernsegmente prägen die Entwicklung.
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- Die Kundenzahl der IONOS Group stieg im Jahr 2025 um rund 310.000 auf 6,63 Millionen Kunden.
- Der Umsatz erhöhte sich 2025 um 5,5 % auf 1.316,9 Mio. €, ohne Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,1 %.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 18,5 % auf 485,2 Mio. €, die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 36,8 %.
- Das Segment „AdTech“ wurde im September zum Verkauf gestellt, um den Fokus auf „Web Presence & Productivity“ sowie „Cloud Solutions“ zu legen.
- Das Ergebnis pro Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg auf 1,53 €, vor allem durch höhere Profitabilität und niedrigere Finanzaufwendungen.
- Für 2026 wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 7 % und ein bereinigtes EBITDA von rund 530 Mio. € erwartet, mit einer Marge zwischen 37 und 38 %.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 19.03.2026.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,74 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,125EUR das entspricht einem Plus von +1,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.124,81PKT (-0,51 %).
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