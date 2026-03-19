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    Vossloh 2025: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum erwartet

    Vossloh setzt neue Bestmarken: Rekord-Auftragseingang, zweistelliges Umsatz- und Ergebnisplus, kräftig steigender Cashflow und höhere Dividende – mit Wachstumskurs bis 2026.

    Vossloh 2025: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum erwartet
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
    • Auftragseingang steigt auf Rekordwert von 1.398,7 Mio.€ und liegt über dem Vorjahr (1.364,9 Mio.€)
    • Umsatz wächst um 11,0 % auf 1.343,2 Mio.€ und erreicht einen Höchststand
    • EBIT (vor PPA-Effekten für Sateba) steigt um 13,7 % auf 119,6 Mio.€
    • Free Cashflow erhöht sich um 14,9 % auf 98,8 Mio.€
    • Erhöhter Dividendenvorschlag von 1,15 € je Aktie
    • Für 2026 erwartet Vossloh ein deutliches Wachstum bei Umsatz (1,56–1,66 Mrd.€) und EBITDA (215–230 Mio.€) trotz PPA-Belastungen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Vossloh ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,24 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,35EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).


    Vossloh

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    ISIN:DE0007667107WKN:766710





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