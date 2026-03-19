Vossloh 2025: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum erwartet

Auftragseingang steigt auf Rekordwert von 1.398,7 Mio.€ und liegt über dem Vorjahr (1.364,9 Mio.€)

Umsatz wächst um 11,0 % auf 1.343,2 Mio.€ und erreicht einen Höchststand

EBIT (vor PPA-Effekten für Sateba) steigt um 13,7 % auf 119,6 Mio.€

Free Cashflow erhöht sich um 14,9 % auf 98,8 Mio.€

Erhöhter Dividendenvorschlag von 1,15 € je Aktie

Für 2026 erwartet Vossloh ein deutliches Wachstum bei Umsatz (1,56–1,66 Mrd.€) und EBITDA (215–230 Mio.€) trotz PPA-Belastungen

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Vossloh ist am 19.03.2026.

Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,24 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,35EUR das entspricht einem Minus von -0,72 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).





