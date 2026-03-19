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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax fällt Richtung 23.000 Punkte

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax fällt Richtung 23.000 Punkte
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
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    DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Bei deutlich gestiegenen Ölpreisen und sehr schwachen US-Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag nochmals einen klaren Rückschlag erleben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den vierzehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent tiefer auf 23.124 Punkte. Damit rutscht der Dax wieder in Richtung 23.000-Punkte-Marke. Am Montag der vergangenen Woche war er im Zuge des Schocks am Energiemarkt kurz sogar bis auf 22.927 Punkte abgetaucht, hatte sich letztlich aber noch über 23.000 Punkte gerettet. Nun kommt erneut Druck vom Ölpreis, dessen Anstieg Konjunktur- und Inflationssorgen schürt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder rund 112 Dollar. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte an besagtem Montag mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen. Ein iranischer Offizieller sprach in der Nacht auf X von einer neuen Eskalationsstufe. Damit reagiert das Regime auf zunehmende Angriffe auf seine Energieinfrastruktur. Der Iran sieht seinerseits Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar als legitime Ziele.

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    USA: - KLAR IM MINUS - Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre Zinssenkungserwartungen. Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den Zinssatz erwartungsgemäß nicht angetastet hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street 1,63 Prozent tiefer bei 46.225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf 6.624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24.425,09 Punkten ein Minus von 1,4 Prozent.

    ASIEN: - HOHE VERLUSTE - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag wegen der Eskalation im Iran-Krieg und der deswegen wieder stark steigenden Ölpreise kräftig nachgegeben. So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 3,5 Prozent. Auch in China und Hongkong gab es deutliche Verluste.

    ^
    DAX 23502,25 -0,96%
    XDAX 23136,50 -2,43%
    EuroSTOXX 50 5736,85 -0,56%
    Stoxx50 4970,58 -1,06%

    DJIA 46225,15 -1,63%
    S&P 500 6624,70 -1,36%
    NASDAQ 100 24425,09 -1,43%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

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    Bund-Future 125,84 -0,21%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1473 0,18%
    USD/Yen 159,68 -0,11%
    Euro/Yen 183,21 0,06%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 70.811 -0,63%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 112,92 +5,16% WTI 96,96 +0,66% °

    /zb




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