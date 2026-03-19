United-Internet-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Ausblick bestätigt
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereits im Dezember vorgelegte Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, wie die im MDax gelistete Tochter von United Internet am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht auch den Markterwartungen. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,1 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 310.000 auf 6,63 Millionen.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich überproportional um 18,5 Prozent auf rund 485 Millionen Euro. Analysten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge stieg um vier Prozentpunkte auf 36,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen erhöhte sich von 1,02 Euro auf 1,53 Euro. Zurückzuführen sei der Anstieg auf die höhere Profitabilität sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.
Wie bereits Mitte Dezember mitgeteilt, erwartet das Ionos-Management für das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von circa sieben Prozent. Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch das starke Neukundenwachstum im Vorjahr, das auch 2026 anhalten dürfte, sowie von KI-Funktionen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) soll auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer entsprechenden Marge zwischen 37 und 38 Prozent./err/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 25,44 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,12 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,28 %/+78,97 % bedeutet.
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Aehm, und was war jetzt die Frage?