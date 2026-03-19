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    United Internet steigert Umsatz und will weiter profitabel wachsen

    United Internet steigert Umsatz und will weiter profitabel wachsen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat im vergangenen Jahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Belastet wurde das Ergebnis jedoch weiter von den Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes bei der Tochter 1&1 . Für das laufende Jahr zeigt sich das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth optimistisch.

    So soll der Umsatz auf 6,25 Milliarden Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird bei 1,45 Milliarden Euro gesehen. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, das operative Ergebnis entspricht den Markterwartungen.

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    Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um knapp zwei Prozent auf rund 6,1 Milliarden Euro. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des im Oktober verkauften Geschäftsfeldes Energy. Das von der Tochter Ionos zum Verkauf gestellte Segment AdTech wurde als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 700.000 auf 29,72 Millionen.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die darin enthaltenen Aufbaukosten für das 1&1-Mobilfunknetz lagen mit 265,3 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

    Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen, primär auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes, das Ergebnis.

    Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 86 Cent im Vorjahr auf 1,23 Euro. Grund für den starken Anstieg seien hauptsächlich geringere Steueraufwendungen. An die Aktionäre soll für 2025 eine Dividende von 50 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Hauptprofiteur ist Unternehmenschef Dommermuth, der fast die Hälfte der Anteile hält./err/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 22,45 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,12 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +25,56 %/+79,37 % bedeutet.




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