JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die am 21. April anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns dürften einen schwachen Jahresstart belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie rechnet mit einer rückläufigen Entwicklung der wichtigen Marke Nivea. Noch ausgeprägter sollte der Rückgang bei La Prairie ausfallen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 73,65EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +22,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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