1&1: Prognose für 2025 – Das erwartet die Aktie

Im Geschäftsjahr 2025 konnte 1&1 trotz höherer Abgänge 40.000 Mobilfunkverträge gewinnen, insgesamt 12,48 Mio. Kundenverträge; Breitband-Anschlüsse gingen um 110.000 auf 3,84 Mio. zurück.

Der Umsatz stieg 2025 um 1,8 % auf 4.135,8 Mio. EUR, inklusive 40,2 Mio. EUR von 1&1 Versatel; das Service-Umsatz lag bei 3.336,4 Mio. EUR, leicht über Vorjahr.

Das EBITDA sank 2025 um 9,0 % auf 537,5 Mio. EUR, wobei das Segment Access um 8,1 % auf 786,8 Mio. EUR zurückging; das EBITDA im Mobilfunknetz blieb bei -265,3 Mio. EUR.

Das EBIT verringerte sich 2025 um 32,7 % auf 208,2 Mio. EUR, beeinflusst durch gestiegene Abschreibungen und Vorleistungskosten; das Ergebnis je Aktie sank um 22,3 % auf 0,94 EUR.

Für 2026 plant 1&1 einen Service-Umsatz auf Vorjahresniveau, ein EBITDA von ca. 800 Mio. EUR und ein Cash-Capex zwischen 500 und 550 Mio. EUR; die Jahre 2027 und 2028 sollen ein jährliches EBITDA-Wachstum von ca. 100 Mio. EUR bringen.

Die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2026 statt, mit einem Dividendenvorschlag von 0,05 EUR je Aktie, was einer Ausschüttung von ca. 8,8 Mio. EUR entspricht.

Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz, bei 1&1 ist am 19.03.2026.

Der Kurs von 1&1 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,05 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,375EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).





