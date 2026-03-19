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    Exasol 2025: Starkes Wachstum durch KI, Partnerschaften & Vertriebserfolg

    Exasol legt 2025 kräftig zu: Erträge steigen deutlich, wiederkehrende Umsätze wachsen in den Fokus-Branchen – und Investitionen in KI treiben die nächste Wachstumsphase voran.

    Exasol 2025: Starkes Wachstum durch KI, Partnerschaften & Vertriebserfolg
    Foto: adobe.stock.com
    • Das EBITDA von Exasol stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 4,1 Mio. Euro, doppelt so hoch wie im Vorjahr (2,0 Mio. Euro)
    • Der Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 3,0 Mio. Euro im Jahr 2025, verglichen mit 0,2 Mio. Euro im Vorjahr
    • Der ARR der Fokus-Branchen stieg um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro, was 68 % des Gesamt-ARR ausmacht (Vorjahr: 57 %)
    • Das Gesamt-ARR lag bei 39,1 Mio. Euro, wobei Vertragsanpassungen außerhalb der Fokus-Branchen im Jahr 2025 vorgezogen wurden, was zu einem höheren ARR-Brutto-Churn führte
    • Exasol investiert weiterhin in KI-Fähigkeiten, ermöglicht KI-gestützte Datenanalysen und hat bereits eine zweistellige Anzahl an Kunden, die diese Funktionen nutzen
    • Für 2026 prognostiziert Exasol ein ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, einen Rückgang des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBITDA zwischen 3 Mio. und 4 Mio. Euro

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei EXASOL ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.
    40 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,1000EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.


    EXASOL

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