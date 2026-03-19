Exasol 2025: Starkes Wachstum durch KI, Partnerschaften & Vertriebserfolg
Exasol legt 2025 kräftig zu: Erträge steigen deutlich, wiederkehrende Umsätze wachsen in den Fokus-Branchen – und Investitionen in KI treiben die nächste Wachstumsphase voran.
Foto: adobe.stock.com
- Das EBITDA von Exasol stieg im Geschäftsjahr 2025 auf 4,1 Mio. Euro, doppelt so hoch wie im Vorjahr (2,0 Mio. Euro)
- Der Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 3,0 Mio. Euro im Jahr 2025, verglichen mit 0,2 Mio. Euro im Vorjahr
- Der ARR der Fokus-Branchen stieg um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro, was 68 % des Gesamt-ARR ausmacht (Vorjahr: 57 %)
- Das Gesamt-ARR lag bei 39,1 Mio. Euro, wobei Vertragsanpassungen außerhalb der Fokus-Branchen im Jahr 2025 vorgezogen wurden, was zu einem höheren ARR-Brutto-Churn führte
- Exasol investiert weiterhin in KI-Fähigkeiten, ermöglicht KI-gestützte Datenanalysen und hat bereits eine zweistellige Anzahl an Kunden, die diese Funktionen nutzen
- Für 2026 prognostiziert Exasol ein ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, einen Rückgang des Umsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBITDA zwischen 3 Mio. und 4 Mio. Euro
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei EXASOL ist am 19.03.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.
40 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,1000EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
+0,97 %
-4,59 %
-14,75 %
-18,11 %
-41,24 %
-42,38 %
-90,75 %
-78,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte